Полезные поделки для современного рыбака

Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Помните это выражение? Оно в полной мере относится к рыболовным принадлежностям. На самом деле это не так уж и сложно, как может на первый взгляд показаться. Действительно, интересные поделки для рыбалки достаточно просто изготавливать своими руками. И это занятие вам обязательно понравится.

Идеи лучших поделок

Силиконовые приманки - самоделки

От покупных силиконовых приманок после нескольких рыбалок остается совсем немного, на новые деньги тратить необязательно, посмотрим, что можно сделать из нескольких старых.

Итак:

В специальной емкости разводим гипс консистенцией как сметана, окунаем туда оставшиеся части приманок, после застывания формы очень аккуратненько вынимаем силиконовые остатки, неровности срезаем чем -то острым.

Полученную форму густо мажем жиром, например, постным маслом. Тогда вынуть готовое изделие не составит никакого руда.

Заливаем форму обязательно на открытом воздухе, либо в продуваемом помещении.

Как следует мельчим все остатки силиконовых приманок и складываем в посуду, в которой они будут растворяться на огне. При нагревании массу помешиваем, дабы ничего не пригорело, и посуду держим на расстоянии 15 - 20 см от открытого огня. Можно добавить с массу красители для придания необходимой окраски, или ароматизаторы для лучшего приманивания.

Хорошо разогретая и перемешанная масса далее заливается осторожно в гипсовую смазанную форму. Можно получить двухцветную приманку, тогда слой другого цвета заливается после полного высыхания предыдущего.

На полное застывание массы уходит 15 - 20 минут, и можно вынимать, а после подчистки формы ее нужно смазать и можно повторить процесс.

Самодельный карабинчик для смены насадки.

Такая своеобразная приспособа очень пригодится для оперативной смены приманки, для срочной модификации оснастки удочки. Конструкция такого мини - карабина совсем несложная для изготовления в домашних условиях.

Берем:

Пинцет. Плоскогубцы/круглогубцы. Кусачки. Ход работы: За основу берем степплерную скобку. Пассатижами придаем ей форму скрепки канцелярской, только поменьше размером. Лишние кончики отхватываем кусачками. Надеваем подходящий размером кембрик. Он должен свободно надеваться на карабин, поэтому если есть что лишнее, то отрезаем от него. Фиксируем на карабине узлом надетый кембрик. На другой конец мини - карабина надеваем приманку и натягиваем плотно кембрик.

Устройство готово к применению.

Лодочная кормушка для рыбы.

Следующая поделка на тему рыбалка может оказаться также полезной. Тем рыбакам, которые предпочтение отдают рыбалке с лодки, такая кормушка станет просто незаменимой вещью. Особенно ее заценят на реке с течением. Для ее изготовления понадобятся:

кусок пластиковой трубы, можно канализационной.

пара застежек.

свинец.

петля с замком.

электродрель.

заклепки и веревка.

Берем трубу примерно 30 см длиной, и с обеих сторон ставим заглушки. Причем одна ставится намертво, а другая так, что бы можно было ее снять при необходимости. Далее в трубе сверлится множество отверстий. К открывающейся заглушке крепим веревку. На эту заглушку лучше установить защелку, что бы не открывалась, когда не надо.

С глухой стороны крепим груз.

При ловле кормушку опускаем на дно и не достаем до окончания рыбалки. Из отверстий корм постепенно выплывает наружу, что постоянно привлекает рыбу.

Воблер - самоделка.

Классный воблер может быть дорогим удовольствием, а нужен он практически каждому спиннингисту. В продаже есть масса фирменных, а значит, дорогих, моделей.

Так что придется осваивать изготовление этого рыболовного аксессуара своими силами на дому. Процесс обещает стать увлекательным и интересным, тем более, он не требует никаких специнструментов или спецоборудования.

Мастерим воблер - приманку.

Когда уже определились с цветом и формой, помните, что он состоит из двух частей с усиливающей проволокой в середине.

Лучший материал - пластик или дерево, а вот пенопласт для этого хрупковат. Итак, делаем заготовки.

Кольца и тройные крючки делаем из проволоки, которая является нержавеющей. 2 половинки основной формы склеиваем между собой и в специальные отверстия монтируем проволочные крепления. После засыхания клея пропиливаем место для передней лопатки и жестко крепим ее так же клеем.

Далее, воблер отделываем на свой вкус.

Если на корпусе есть углубления, трещинки, их заливаем эпоксидным клеем. Далее ее шлифуем и готовим к покраске. Красим в свой любимый цвет.

Самодельные блесны.

После того, что вы изготовили выше, блесна - это сущий пустяк! Для ее изготовления возьмем:

обычную скрепку.

тройной крючок.

бусина небольшая.

металлическая пластинка толщиной 0,5 - 1 мм.

кусочек свинца листового.

надфили, ножницы, напильник и плоскогубцы.

На куске картона рисуем форму будущей блесны. Затем лекало переносим на металл. Вырезаем заготовку.ножницами. Напильником избавляем ее от всех заусенцев. С каждого края просверливаем по дырочке, обрабатываем их надфилями. Места с отверстиями загибаем под прямым углом к самой блесне. Далее, из провочки делаем петельку и на нее крепим наш тройник.

Потом на ту же провочку одеваем бусинку и саму блесну, с другого конца провочки опять делаем петельку, уже для лески. Учтите, что петля не должна мешать свободному вращению блесны на леске.

Еще нужно закрепить грузик между блесной и тройником. Но он тоже не должен мешаться при вращении блесны. И в самом конце красим свое изделие.

Ловушка для живца.

В нашей статье перечислены еще поделки для зимней рыбалки. Мало того, что надо тратить время на его поимку, так еще и гибнет он довольно быстро. А нужен - то он живым и бодрым. Поэтому приспособа из пары пластиковых бутылок будет весьма кстати.

Берем двухлитровую бутылку с наполовину отрезанным горлом.

Далее, отрезаем горловину в самой широкой части.

Бутылка стала похожа на лейку.

Отрезаем дно бутылки.

У второй бутылки отрезаем дно, за 5 - 7 см от наибольшей толщины.

Собираем всю конструкцию в одну. Первую бутылку вставляем тонкой частью внутрь и соединяется нитками. Другую бутылку надеваем отрезанной стороной на первую.

Теперь запускаем туда приманку и опускаем на дно. Попав в ловушку, рыба наружу уже не выберется. При необходимости вынимаем ловушку из воды. А все остальное время, для сохранения бодрости рыбки, надо ловушку держать в воде постоянно.

Жерлицы - самоделки.

Для зимней рыбалки особенно хороши жерлицы. При ловле щуки они так и вовсе незаменимы. Вот как просто и быстро их сделать прямо дома:

За основу снова берем пластиковую трубу диаметра 32 см для канализации. Делим ее на отрезки по 10 -15 см.

Все срезы лучше обработать с помощью напильника.

В трубе проделываем 3 отверстия. С одной стороны пара отверстий напротив друг друга для треноги, и с другой стороны одно диаметром 1 мм для стопора лески.

Лесочный стопор делаем буквой П и продеваем в маленькое отверстие. При этом не ограничивается свободное движение лески.

Далее, леску толщиной 0,4 - 0,5 мм сгибаем в кольцо и пропускаем в два отверстия с другой стороны трубы. Это кольцо для крепления. А крепиться жерлица будет в металлический прут, который надежно в лед вбит.

На саму трубу наматываем метров 10 лески.

На конце лески закрепляется груз и тройной крючок.

Осталось в точке подвеса жерлицы закрепить красный скотч, для индикации поклевки.

Вкусная приманка для карася.

Продолжаем изготавливать домашние поделки на рыбалку. Карась - большой любитель манной крупы, сейчас раскроем вам секрет особой приманки на ее основе. Это горячий способ:

В налитую в кастрюльку воду добавляем пару капелек ароматизатора и доводим до кипния.

При кипении и помешивании засыпаем манку и варим до загустения.

Выключаем огонь, что бы каша остыла и разбухла.

После остывания мнем ее руками, что бы больше уплотнить.

Далее, готовую массу заворачиваем в марлю, в несколько слоев сложенную, но ни в коем случае не в полиэтилен.

Теперь можно из массы слеплять шарики и насаживать их на крючок.

А вот и холодный способ:

Сначала в воду в кастрюле капаем немного ароматизатора.

Теперь сыпем манку и энергично мешаем при этом.

Доводим до однородной массы и проверяем на готовность так - поднимаем ложку с кашей и переворачиваем. Если масса не падает при переворачивании, то все готово.

Теперь прекращаем мешать и даем ей минут 10 до набухания.

Теперь берем шприц и в него набираем эту кашу.

Выдавливаем кашу прямо на крючок и по спирали закрываем его до самого жала.

Из бутылки ПВХ мастерим кормушку для фидера.

Покупные фидера весьма недешевы, и их потеря даже в рыбном месте сильно огорчит любого любителя рыбалки. Что бы не думать о таких пустяках, предлагаем вам самостоятельно изготовить кормушку из ненужной ПВХ бутылки и ловить в любых местах, не печалясь потерям, ведь можно в любой момент сделать еще и еще!

У бутылки зеленого цвета отрезаем дно и горлышко. Далее, разрезаем оставшуюся деталь на кусочки 6Х13 см. Их сворачиваем в трубки, концы внахлест до 1 см скрепляем степлером. Сбоку, в месте скрепления, прикрепляем листовой кусочек свинца нужной массы. На нем закрепляем петельку из обычной скрепки. Далее, паяльником делаем по всей поверхности дырки в шахматном порядке. Вертлюжок вставляем в петельку.

Все, готовая кормушка у вас в руках. При необходимости можно приготовить таких хоть десяток.

Подводим итоги

Если вашими увлечениями являются охота и рыбалка, тогда полезные поделки, которые приведены здесь должны вам понравится. Как видите, с минимальными затратами труда и времени можно изготовить массу полезных на рыбалке вещей. Из инструментов самые сложные - это паяльник и степлер. А основой послужит любой ненужный расходный, или даже бросовый материал.