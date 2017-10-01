Полезные поделки для современного рыбака
Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Помните это выражение? Оно в полной мере относится к рыболовным принадлежностям. На самом деле это не так уж и сложно, как может на первый взгляд показаться. Действительно, интересные поделки для рыбалки достаточно просто изготавливать своими руками. И это занятие вам обязательно понравится.
Идеи лучших поделок
Силиконовые приманки - самоделки
От покупных силиконовых приманок после нескольких рыбалок остается совсем немного, на новые деньги тратить необязательно, посмотрим, что можно сделать из нескольких старых.
Итак:
В специальной емкости разводим гипс консистенцией как сметана, окунаем туда оставшиеся части приманок, после застывания формы очень аккуратненько вынимаем силиконовые остатки, неровности срезаем чем -то острым.
Полученную форму густо мажем жиром, например, постным маслом. Тогда вынуть готовое изделие не составит никакого руда.
Заливаем форму обязательно на открытом воздухе, либо в продуваемом помещении.
Как следует мельчим все остатки силиконовых приманок и складываем в посуду, в которой они будут растворяться на огне. При нагревании массу помешиваем, дабы ничего не пригорело, и посуду держим на расстоянии 15 - 20 см от открытого огня. Можно добавить с массу красители для придания необходимой окраски, или ароматизаторы для лучшего приманивания.
Хорошо разогретая и перемешанная масса далее заливается осторожно в гипсовую смазанную форму. Можно получить двухцветную приманку, тогда слой другого цвета заливается после полного высыхания предыдущего.
На полное застывание массы уходит 15 - 20 минут, и можно вынимать, а после подчистки формы ее нужно смазать и можно повторить процесс.
Самодельный карабинчик для смены насадки.
Такая своеобразная приспособа очень пригодится для оперативной смены приманки, для срочной модификации оснастки удочки. Конструкция такого мини - карабина совсем несложная для изготовления в домашних условиях.
Берем:
- Пинцет.
- Плоскогубцы/круглогубцы.
- Кусачки.
- Ход работы:
- За основу берем степплерную скобку.
- Пассатижами придаем ей форму скрепки канцелярской, только поменьше размером.
- Лишние кончики отхватываем кусачками.
- Надеваем подходящий размером кембрик.
- Он должен свободно надеваться на карабин, поэтому если есть что лишнее, то отрезаем от него.
- Фиксируем на карабине узлом надетый кембрик.
- На другой конец мини - карабина надеваем приманку и натягиваем плотно кембрик.
Устройство готово к применению.
Лодочная кормушка для рыбы.
Следующая поделка на тему рыбалка может оказаться также полезной. Тем рыбакам, которые предпочтение отдают рыбалке с лодки, такая кормушка станет просто незаменимой вещью. Особенно ее заценят на реке с течением. Для ее изготовления понадобятся:
- кусок пластиковой трубы, можно канализационной.
- пара застежек.
- свинец.
- петля с замком.
- электродрель.
- заклепки и веревка.
Берем трубу примерно 30 см длиной, и с обеих сторон ставим заглушки. Причем одна ставится намертво, а другая так, что бы можно было ее снять при необходимости. Далее в трубе сверлится множество отверстий. К открывающейся заглушке крепим веревку. На эту заглушку лучше установить защелку, что бы не открывалась, когда не надо.
С глухой стороны крепим груз.
При ловле кормушку опускаем на дно и не достаем до окончания рыбалки. Из отверстий корм постепенно выплывает наружу, что постоянно привлекает рыбу.
Воблер - самоделка.
Классный воблер может быть дорогим удовольствием, а нужен он практически каждому спиннингисту. В продаже есть масса фирменных, а значит, дорогих, моделей.
Так что придется осваивать изготовление этого рыболовного аксессуара своими силами на дому. Процесс обещает стать увлекательным и интересным, тем более, он не требует никаких специнструментов или спецоборудования.
Мастерим воблер - приманку.
Когда уже определились с цветом и формой, помните, что он состоит из двух частей с усиливающей проволокой в середине.
Лучший материал - пластик или дерево, а вот пенопласт для этого хрупковат. Итак, делаем заготовки.
Кольца и тройные крючки делаем из проволоки, которая является нержавеющей. 2 половинки основной формы склеиваем между собой и в специальные отверстия монтируем проволочные крепления. После засыхания клея пропиливаем место для передней лопатки и жестко крепим ее так же клеем.
Далее, воблер отделываем на свой вкус.
Если на корпусе есть углубления, трещинки, их заливаем эпоксидным клеем. Далее ее шлифуем и готовим к покраске. Красим в свой любимый цвет.
Самодельные блесны.
После того, что вы изготовили выше, блесна - это сущий пустяк! Для ее изготовления возьмем:
- обычную скрепку.
- тройной крючок.
- бусина небольшая.
- металлическая пластинка толщиной 0,5 - 1 мм.
- кусочек свинца листового.
- надфили, ножницы, напильник и плоскогубцы.
На куске картона рисуем форму будущей блесны. Затем лекало переносим на металл. Вырезаем заготовку.ножницами. Напильником избавляем ее от всех заусенцев. С каждого края просверливаем по дырочке, обрабатываем их надфилями. Места с отверстиями загибаем под прямым углом к самой блесне. Далее, из провочки делаем петельку и на нее крепим наш тройник.
Потом на ту же провочку одеваем бусинку и саму блесну, с другого конца провочки опять делаем петельку, уже для лески. Учтите, что петля не должна мешать свободному вращению блесны на леске.
Еще нужно закрепить грузик между блесной и тройником. Но он тоже не должен мешаться при вращении блесны. И в самом конце красим свое изделие.
Ловушка для живца.
В нашей статье перечислены еще поделки для зимней рыбалки. Мало того, что надо тратить время на его поимку, так еще и гибнет он довольно быстро. А нужен - то он живым и бодрым. Поэтому приспособа из пары пластиковых бутылок будет весьма кстати.
- Берем двухлитровую бутылку с наполовину отрезанным горлом.
- Далее, отрезаем горловину в самой широкой части.
- Бутылка стала похожа на лейку.
- Отрезаем дно бутылки.
- У второй бутылки отрезаем дно, за 5 - 7 см от наибольшей толщины.
- Собираем всю конструкцию в одну. Первую бутылку вставляем тонкой частью внутрь и соединяется нитками. Другую бутылку надеваем отрезанной стороной на первую.
Теперь запускаем туда приманку и опускаем на дно. Попав в ловушку, рыба наружу уже не выберется. При необходимости вынимаем ловушку из воды. А все остальное время, для сохранения бодрости рыбки, надо ловушку держать в воде постоянно.
Жерлицы - самоделки.
Для зимней рыбалки особенно хороши жерлицы. При ловле щуки они так и вовсе незаменимы. Вот как просто и быстро их сделать прямо дома:
За основу снова берем пластиковую трубу диаметра 32 см для канализации. Делим ее на отрезки по 10 -15 см.
Все срезы лучше обработать с помощью напильника.
В трубе проделываем 3 отверстия. С одной стороны пара отверстий напротив друг друга для треноги, и с другой стороны одно диаметром 1 мм для стопора лески.
Лесочный стопор делаем буквой П и продеваем в маленькое отверстие. При этом не ограничивается свободное движение лески.
Далее, леску толщиной 0,4 - 0,5 мм сгибаем в кольцо и пропускаем в два отверстия с другой стороны трубы. Это кольцо для крепления. А крепиться жерлица будет в металлический прут, который надежно в лед вбит.
На саму трубу наматываем метров 10 лески.
На конце лески закрепляется груз и тройной крючок.
Осталось в точке подвеса жерлицы закрепить красный скотч, для индикации поклевки.
Вкусная приманка для карася.
Продолжаем изготавливать домашние поделки на рыбалку. Карась - большой любитель манной крупы, сейчас раскроем вам секрет особой приманки на ее основе. Это горячий способ:
- В налитую в кастрюльку воду добавляем пару капелек ароматизатора и доводим до кипния.
- При кипении и помешивании засыпаем манку и варим до загустения.
- Выключаем огонь, что бы каша остыла и разбухла.
- После остывания мнем ее руками, что бы больше уплотнить.
- Далее, готовую массу заворачиваем в марлю, в несколько слоев сложенную, но ни в коем случае не в полиэтилен.
- Теперь можно из массы слеплять шарики и насаживать их на крючок.
А вот и холодный способ:
- Сначала в воду в кастрюле капаем немного ароматизатора.
- Теперь сыпем манку и энергично мешаем при этом.
- Доводим до однородной массы и проверяем на готовность так - поднимаем ложку с кашей и переворачиваем. Если масса не падает при переворачивании, то все готово.
- Теперь прекращаем мешать и даем ей минут 10 до набухания.
- Теперь берем шприц и в него набираем эту кашу.
- Выдавливаем кашу прямо на крючок и по спирали закрываем его до самого жала.
Из бутылки ПВХ мастерим кормушку для фидера.
Покупные фидера весьма недешевы, и их потеря даже в рыбном месте сильно огорчит любого любителя рыбалки. Что бы не думать о таких пустяках, предлагаем вам самостоятельно изготовить кормушку из ненужной ПВХ бутылки и ловить в любых местах, не печалясь потерям, ведь можно в любой момент сделать еще и еще!
- У бутылки зеленого цвета отрезаем дно и горлышко.
- Далее, разрезаем оставшуюся деталь на кусочки 6Х13 см.
- Их сворачиваем в трубки, концы внахлест до 1 см скрепляем степлером.
- Сбоку, в месте скрепления, прикрепляем листовой кусочек свинца нужной массы. На нем закрепляем петельку из обычной скрепки.
- Далее, паяльником делаем по всей поверхности дырки в шахматном порядке.
- Вертлюжок вставляем в петельку.
Все, готовая кормушка у вас в руках. При необходимости можно приготовить таких хоть десяток.
Подводим итоги
Если вашими увлечениями являются охота и рыбалка, тогда полезные поделки, которые приведены здесь должны вам понравится. Как видите, с минимальными затратами труда и времени можно изготовить массу полезных на рыбалке вещей. Из инструментов самые сложные - это паяльник и степлер. А основой послужит любой ненужный расходный, или даже бросовый материал.